Boetes en waarschuwingen voor overtreden sproeiverbod

Er zijn deze zomer tot nu toe 39 boetes uitgedeeld voor overtredingen van het sproeiverbod. Ruim 150 mensen kregen een waarschuwing, blijkt uit cijfers van de Unie van Waterschappen.

De minimale boete is 500 euro voor particulieren en 1500 euro voor bedrijven. De waterschappen controleren met vliegtuigjes en drones op het naleven van het verbod, maar ze krijgen ook tips van mensen die overtredingen melden.

Plassen of sloten

In 13 van de 21 waterschappen mag op dit moment niet gesproeid worden met water uit plassen of sloten vanwege de droogte, die ondanks de regen van de afgelopen dagen nog niet voorbij is.

In twee waterschappen, in Twente en de Achterhoek, mag ook niet gesproeid worden met grondwater. Vooral daar zijn meer boetes uitgedeeld dan in andere jaren.