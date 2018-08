Libiërs ter dood veroordeeld voor neerschieten feestvierders in 2011

In Libië zijn 45 mensen veroordeeld tot het vuurpeloton voor een incident tijdens de opstand in de hoofdstad Tripoli in 2011. De veroordeelden openden volgens de rechtbank het vuur op mensen die vierden dat rebellen de stad hadden ingenomen.

Tientallen feestvierders werden door kogels geraakt. Het is onduidelijk hoeveel mensen daarbij zijn omgekomen.

De schutters zouden aanhangers van president Kadhafi zijn geweest, die toen nog aan de macht was. In dezelfde zaak heeft de rechtbank 54 verdachten veroordeeld tot celstraffen van 5 jaar. 22 mensen werden vrijgesproken.

Het is de vraag of de terdoodveroordeelden echt voor het vuurpeloton terechtkomen. Meestal wordt de doodstraf in Libië omgezet in levenslang.

Burgeroorlog

In het Noord-Afrikaanse land heerst chaos sinds de omverwerping van het regime van dictator Kadhafi in 2011. Sinds 2014 woedt er een burgeroorlog.

De macht is verdeeld tussen rivaliserende regeringen en milities. Sommige van die milities houden zich bezig met mensensmokkel.