De Duitse geboorteakte kent binnenkort een derde geslacht

Hoe is het in Nederland?

In Nederland kan een kind met ambivalente geslachtskenmerken met een X worden geregistreerd. Het probleem met die regeling is in dit geval dat de X-registratie niet met terugwerkende kracht kan worden gedaan. Kinderen die dus na de periode van drie maanden definitief als man of vrouw worden geregistreerd, kunnen die X-registratie niet later alsnog aannemen. Wel kunnen ze later van man naar vrouw veranderen of andersom.