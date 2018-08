Curaçaose oud-minister krijgt gevangenisstraf voor oplichting

Oud-minister van Volksgezondheid op Curaçao Jacinta Constancia is veroordeeld voor haar rol bij de oplichting van de zorgverzekeraar op het eiland. Dat gebeurde tijdens haar ministerschap. Constancia moet twintig maanden de cel in en mag vijf jaar geen ministerspost bekleden.

In 2012 gaf Constancia als minister de opdracht om 40.000 medische mondkapjes te bestellen. De rekening van 180.000 euro werd betaald aan een bedrijf dat haar man een dag voor de bestelling had opgericht. Dit bedrijf had een Chinese naam, zodat het leek te gaan om de Chinese leverancier van de mondkapjes. Volgens de rechter heeft de man het geld gebruikt om zijn schulden af te betalen.

Zwaardere straf

De straf voor Constancia valt aanmerkelijk hoger uit dan gebruikelijk in oplichtingszaken. De rechter rekent het de oud-minister zwaar aan dat de oplichting gebeurd is in een kwetsbare periode voor Curaçao, dat in 2010 uit de Antillen was gestapt om autonoom binnen het koninkrijk verder te gaan. Dat legde volgens het gerecht een zware verantwoordelijkheid op de schouders van de politici, die op dat moment de koers van Curaçao moesten bepalen

Ook het feit dat ze geen spijt heeft van haar handelen en buiten schot wilde blijven door een beleidsmedewerkster op haar ministerie de schuld in de schoenen te schuiven, wordt haar zwaar aangerekend.

Constantia heeft het vertrouwen van de burger volgens de rechtbank ernstig geschaad door met haar invloed gemeenschapsgeld voor privédoeleinden te gebruiken.

MFK en Justitie

Constancia werd vorig jaar ook al veroordeeld omdat zij een collega in het parlement een klap verkocht. Daarvoor kreeg ze een taakstraf van 80 uur. Ze is de derde minister in de MFK-partij van oud-premier Gerrit Schotte die in aanraking komt met justitie. Schotte werd zelf vorig jaar in hoger beroep veroordeeld voor ambtelijke corruptie en witwassen van geld.

Zijn partijgenoot en toenmalig minister van Financiën, George Jamaloodin, wordt ervan verdacht dat hij in 2013 de opdracht heeft gegeven om de politicus Helmin Wiels te vermoorden. Hij is gevlucht naar Venezuela, dat hem inmiddels heeft aangehouden en op verzoek van Curaçao zal uitleveren.