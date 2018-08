Zomerschool VMBO Maastricht in volle gang: 'Merendeel slaagt waarschijnlijk'

Enkele ouders en kinderen spreken over een "rommelig begin" van de zomerschool. Docenten zouden niet op de afgesproken tijd in het lokaal zijn, de roosters zijn lastig te begrijpen en de leraren zouden de leerlingen uit een boek laten lezen zonder les te geven.

Zoeken op internet

Zo moet de 16-jarige Max Imandt het onderdeel 'Frankrijkkunde' inhalen. Daarvoor is hij afgelopen maandag naar de zomerschool geweest. "Er stond een andere leraar voor de klas. Die vertelde me dat de leerstof voor de toets die ik moet maken niet in het boek staat. Dus toen hebben we maar samen op het internet wat dingen opgezocht over het onderwerp."

Docent Marion Stroeks-Philippens is ingevlogen om de scholieren klaar te stomen voor het examen maatschappijkunde, in drie lessen. "Dat is niet veel voor een volledig vak", beaamt ze. "Omdat leerlingen van vmbo-basis en vmbo-kader graag dingen herhaald krijgen, is het voor hen erg moeilijk."

Veel leerlingen zijn niet op komen dagen voor haar les. "Maar ik verwacht dat degenen die er zijn, hun examen wel gaan halen", vertelt ze.

Het nieuws was voor haar leerlingen een grote klap. "Ze vonden het vooral heel oneerlijk. Als je niet goed leert voor een examen, dan weet je dat het mis kan gaan. Maar dit hebben ze zelf niet in de hand gehad."

Niet alle gedupeerde leerlingen gaan naar de zomerschool. Zoals Niek, die met hulp van zijn vader thuis studeert: