Migranten zitten vast in Ceuta: 'Wachten tot we naar de overkant kunnen'

Honderden Afrikaanse migranten hopen zich op in Ceuta, in het noorden van Marokko. Het lukte de Afrikanen tijdens een bestorming om over de metershoge hekken van de stad te komen en daarmee zitten ze nu op Spaans grondgebied. Terugsturen lukt niet, omdat ze geen papieren hebben.

Een groep jongens uit Guinea staat licht wanhopig bij een van de grote supermarkten van Ceuta. Zoekend naar mensen die uit de supermarkt komen en hulp kunnen gebruiken met het dragen van de boodschappen. Maar de meeste klanten nemen de achteruitgang naar de parkeergarage. En daar mogen de migranten uit Guinea niet komen.

"We proberen iets te verdienen zodat we eten kunnen kopen. Maar het is moeilijk", zegt Abdoulaye (19). Hij woont met de andere zeven jongens die ook bij de supermarkt staan in een krotwoning aan de rand van de stad. "We wachten allemaal tot we eindelijk naar de overkant van het water, naar Spanje kunnen vertrekken. Dan kunnen we echt aan het werk."

Ook Omar wil niets liever dan naar Europa, en uiteindelijk naar Nederland, vertelt hij tegen correspondent Rop Zoutberg: