Bijna 100 doden bij twee aanslagen in Afghanistan

Een zelfmoordaanslag op een sjiitisch opleidingsinstituut in Kabul heeft het leven gekost aan zeker 48 mensen, heeft de Afghaanse regering bekendgemaakt. De aanslag maakte een eind aan weken van relatieve rust in de hoofdstad.

De aanslag is vermoedelijk gepleegd door IS, hoewel er nog geen claim ligt. In het verleden heeft IS meer van dergelijke bloedbaden aangericht bij sjiitische doelen. De Taliban hebben een verklaring uitgegeven waarin zij ontkennen dat zij bij de aanslag betrokken waren.

In het gebouw zaten jongeren te studeren voor het toelatingsexamen voor de universiteit.