Reddingsactie voor 100 opgesloten grienden in IJslandse fjord

Het kostte reddingswerkers twee pogingen om de groep definitief terug naar zee te leiden. Op zondag probeerde het IJslandse Search and Rescue team de walvissen met boten de juiste kant op de sturen. Dat lukte, maar een dag later kwamen de grienden weer terug.

Maandag deed het reddingsteam een tweede poging. Dat ging niet meteen goed: een van de walvissen kwam vast te zitten op een zandbank. "Het lukte me om hem terug het water in te krijgen", vertelt reddingswerker Snorri Rafnsson, "maar het kostte flink wat moeite. Hij zat vast in het zeewier en was heel zwaar, groter dan ik verwachtte."

De reddingswerkers probeerden de walvissen verder de zee in te drijven dan de eerste keer. Tot nu toe lijkt dat succesvol: de walvissen zijn sindsdien niet meer teruggezien in de fjord. "Dit was fantastisch", zegt Rafnsonn. Ik voelde de kracht van de walvis toen hij de fjord uit wilde zwemmen. Overal om me heen voelde ik beweging."

Waarom de walvissen naar de fjord zijn gezwommen, is onduidelijk. Als de groep toch nog terugkomt, staat het IJslandse team stand-by voor een nieuwe reddingsactie.