Staatsbosbeheer helpt kleine ringslangen oversteken

Waarschuwingsborden

Staatsbosbeheer plaatste eerder al borden langs de weg, maar die hielpen niet voldoende. "Mensen zien die borden wel, maar de kleine ringslangen zijn zo groot als een regenworm. Mensen zien die dieren niet op de weg", legt Bergman uit. "Daarom helpen we de kleine slangen. De grote slangen helpen we met de borden, de kleine slangen door ze over de weg te zetten."

Volgens Bergman is het belangrijk dat de ringslang een handje wordt geholpen. "De slang hoort thuis in onze biodiversiteit. Staatsbosbeheer is er om de dieren te helpen en om te zorgen dat hun leef- en voedselomgeving in orde is."

Kom je er één tegen, dan hoef je volgens Bergman niet bang te zijn, de slangen doen niks. "Ze zijn niet giftig, dus je hoeft er niet bang voor te zijn. Zie je er één, stamp dan een paar keer op de grond en je zult zien dat ze zich onmiddellijk verstoppen in het gras."