Nieuw-Zeeland verbiedt verkoop huizen aan buitenlanders

Buitenlanders die niet in Nieuw-Zeeland wonen, kunnen daar geen huizen meer kopen. De regering hoopt zo de prijsstijging op de woningmarkt af te remmen, zodat een eigen huis voor Nieuw-Zeelanders bereikbaar blijft.

Gemiddeld komt 3 procent van de in Nieuw-Zeeland verkochte huizen in buitenlandse handen. In de grootste stad, Auckland, is dat 22 procent. Voor een woning in die stad wordt al gauw vijf ton neergelegd.

De buitenlandse kopers gaan er lang niet altijd wonen. Ze zien hun onroerend goed in het rustige Nieuw-Zeeland als veilige belegging of als toevluchtsoord in een onrustige wereld.

Buitenspel

"Deze regering vindt dat Nieuw-Zeelanders niet buitenspel moeten worden gezet door rijkere buitenlanders", zei de voor de wet verantwoordelijke minister. "Of het nou om een landgoed met uitzicht op zee gaat of een bescheiden woning in een buitenwijk. Deze wet garandeert dat de woningmarktprijzen hier tot stand komen, en niet in het buitenland."

De oppositie was kritisch. "We zijn er tegen, omdat we niet geloven dat dit het probleem oplost", zei een parlementslid.