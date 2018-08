Duizenden handtekeningen voor redding van Nijmeegse konikpaarden

Fokko Erhart van Free Nature zegt tegen Omroep Gelderland dat herplaatsen van de paarden moeilijk is. De dieren hebben tientallen hectares nodig, en een weiland met stal is niet genoeg. "Ze moeten dag en nacht buiten kunnen zijn, het liefst in een uitgestrekt natuurgebied en in gezelschap van andere konikpaarden."

Omdat herplaatsing moeilijk is, dreigen de dieren geslacht te worden.

"Laat de dieren met rust"

D66 Nijmegen wil slacht voorkomen. "Bezoekers moeten zich realiseren dat zij een natuurgebied betreden en zo de natuurlijke habitat van wilde dieren verstoren. We zijn te gast op het Waalstrand, en als gasten dienen we ons te gedragen: ruim je zooi op en laat de dieren met rust", schrijft raadslid Lusanne Bouwmans.

De partij wil een specifiek deel van het Waalstrand bestemmen voor recreanten en de rest van het gebied reserveren voor de paarden.