Aantal scholen voor 10- tot 14-jarigen verdubbeld

Het aantal scholen dat uitsluitend leerlingen van 10 tot 14 jaar lesgeeft, groeit komend schooljaar van zes naar twaalf. De scholen zijn bedoeld om de overstap van basis- naar middelbare school geleidelijker te laten verlopen.

Die overstap is niet voor alle leerlingen makkelijk, schrijft het ministerie van Onderwijs. "Soms zijn leerlingen nog niet toe aan de stap naar de middelbare school en hebben ze iets meer tijd nodig". Ook komt het voor dat leerlingen vanwege een taalachterstand of problemen thuis minder makkelijk kunnen aanhaken.

Gebouw delen

De aanvragen van scholen in Rotterdam, Dordrecht, Nijmegen/Groesbeek, Emmeloord, Sneek en Horst om mee te doen aan een tienerschoolpilot, zijn goedgekeurd.

De zogeheten 10-14-scholen zijn samenwerkingen tussen basis- en middelbare scholen. Leraren van beide scholen geven de lessen. Die vinden plaats op de middelbare school, of de twee scholen delen één gebouw.

Het ministerie onderzoekt de kwaliteit van de nieuwe scholen. De zes bestaande scholen staan in Amsterdam, Ridderkerk, Zwolle, Groningen, Zetten en Gorinchem. In deze laatste plaats begon in 2012 de eerste 10-14-school.