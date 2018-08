Nederlanders bewegen veel meer dan andere Europeanen

Nederlanders bewegen het meest van alle Europeanen. Van alle Nederlanders doet zo'n 80 procent wekelijks aan fietsen, wandelen, tuinieren of zwemmen, terwijl het Europese gemiddelde op 44 procent ligt.

Dat blijkt uit de Eurobarometer - sport en fysieke activiteit, een rapport van de Europese Commissie waar Trouw over schrijft. Voor het onderzoek werd in 2017 van ongeveer 28.000 Europeanen vanaf 15 jaar in kaart gebracht hoe vaak zij bewegen. Aan het onderzoek deden 1040 Nederlanders mee.

De koppositie van Nederland wordt volgens de krant vooral veroorzaakt door de goede infrastructuur. De grote hoeveelheden fiets- en voetpaden maken het makkelijk om bijvoorbeeld op de fiets naar het werk te gaan.

De onderzoekers maakten een onderscheid tussen bewegen en sporten. Ook wat sporten betreft scoort Nederland goed (56 procent van de Nederlanders sport wekelijks tegenover 40 procent gemiddeld in Europa), maar Zweden, Denemarken en Finland doen het op dit vlak nog beter.

Plezier

Verder blijkt dat Nederlanders vooral bewegen en sporten voor hun plezier. In de meeste andere landen doen mensen dat vooral om hun gezondheid te verbeteren.

De krant plaatst wel een kanttekening bij het onderzoek, dat is uitgevoerd door middel van vragenlijsten. Volgens hoogleraar psychofysiologie Eco de Geus is het "best onbetrouwbaar" als mensen zelf rapporteren hoelang ze tuinieren of met de hond wandelen. "Wie van ons weet nou precies hoeveel minuten je loopt?".