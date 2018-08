Ethiopië vecht patent van Nederlanders op graansoort teff aan

5000 jaar wordt het al geteeld in Ethiopië, maar twee Drentse landbouwkundigen hebben patent op het verwerken ervan: de graansoort teff. In het Westen wordt de graansoort steeds populairder. Ethiopiërs krijgen alleen door het patent nauwelijks de kans om producten voor de export te maken. Daarom stapt de Ethiopische regering naar het Arbitragehof om het patent nu aan te vechten, meldt de Volkskrant.

Voor Ethiopiërs is teff het hoofdingrediënt van hun nationale gerecht injera. Dat zijn sponzige, lichtzure pannenkoeken. Teff is een glutenvrije graansoort die rijk is aan mineralen als calcium, magnesium en zink. Daarnaast zit het vol eiwitten en vezels.

Van de graansoort worden door de patenthouders producten als brood, koeken en pasta gemaakt. Ideaal voor mensen met een glutenallergie. Daarnaast is het goed voor sporters, aangezien het trage koolhydraten bevat. Sinds kort zijn producten die teff bevatten in het Westen steeds populairder. De Britse krant The Guardian noemt het bijvoorbeeld het nieuwe 'superfood'.

Gevolgen van groeiende populariteit

Bert Visser van de non-profitorganisatie Oxfam Novib, zegt dat de toegenomen populariteit beperkte gevolgen heeft voor Ethiopië. "In Ethiopië blijven ze teff gebruiken om hun nationale gerecht te maken", zegt Visser. "Maar het gaat vooral om de mogelijkheden voor de export. Producten die Ethiopië namelijk wil exporteren, zijn in strijd met het patent."