Toekomst 'te warm voor veel bomen', maar precies goed voor nieuwe soorten

De naderende verandering heeft volgens Wamelink ook invloed op de fauna. "Het gaat niet alleen om de planten en bomen die verdwijnen, ook veel dieren die daar weer afhankelijk van zijn."

De vlindersoort 'het gentiaanblauwtje' is bijvoorbeeld afhankelijk van de blauwe plant gentiaan. Die staat ook onder druk door de stijging van de temperatuur. "En als de gentiaan verdwijnt, dan verdwijnt ook het gentiaanblauwtje."

Koffiedik kijken

"Als het nou één planten- of bomensoort is die verdwijnt, is het niet zo erg. Maar als we het over 500 soorten hebben, dan wel", vindt Wamelink. Zoals eerder gezegd staat daar dus wel de mogelijke komst van andere soorten tegenover. Toch het is nog onzeker of de nieuwe, in Nederland nu nog exotische soorten bijvoorbeeld ook een strenge winter zullen overleven.

Volgens Wamelink is het daarom koffiedik kijken wat de gevolgen van de hogere temperaturen precies zullen zijn voor het veranderende ecosysteem in ons land.