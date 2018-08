Even uitblazen en diep ademhalen in Turkse financiële crisis

De Turkse lira is vandaag licht opgekrabbeld en de aandelenbeurs van Istanbul noteert plussen. De financiële storm die de voorbije week over Turkije trok en de lira omver blies lijkt even te gaan liggen. Europese beurzen noteren eveneens plusjes. Het zorgt voor opluchting en hoop dat het ergste voorbij is.

Turkse ondernemersclubs riepen de overheid vandaag op tot een strakker monetair beleid om de lira te stabiliseren. Ze willen een diplomatieke oplossing voor de ruzie met de Verenigde Staten.

Het is echter maar de vraag of de crisis is bezworen. De miljarden die de Turkse centrale bank in de banken stopt nemen de meest acute geldzorgen weg, maar lossen het probleem niet op. Het lijkt vooralsnog meer een adempauze en even uitblazen. Het is een patroon dat je wel vaker ziet na heftige koersbewegingen terwijl er feitelijk niets verandert. Koersen stuiteren terug, maken een soort pas op de plaats, of herstellen zich wat, om vervolgens in de volgende dagen weer af te kalven.

Vijand

Ondertussen escaleert het handelsconflict tussen Turkije en de VS. President Erdogan kondigt een boycot aan van Amerikaanse elektronische producten als antwoord op de verdubbeling van de tarieven op staal door de VS in de ruzie over de vrijlating van een Amerikaanse evangelische predikant.

Ook roept hij zijn landgenoten nog eens op om lira's niet in te ruilen voor dollars. "Omwisselen in buitenlandse valuta betekent toegeven aan de vijand", aldus Erdogan. Volgens Erdogan is er niks mis met de fundamenten van de Turkse economie maar is er sprake van een oorlog tegen het land.