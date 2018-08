'Tientallen doden na instorten snelwegbrug in Genua'

In de Italiaanse havenstad Genua is een brug ingestort. Volgens een Italiaanse ambulancediensten zijn daarbij tientallen mensen om het leven gekomen. Bij de zoektocht naar slachtoffers worden gespecialiseerde reddingswerkers en honden ingezet.

Een groot deel van het brugdek is in de rivier Polcevera terechtgekomen. De hangbrug maakt deel uit van de snelweg A10. Een stuk van zo'n 100 meter is 40 meter naar beneden gevallen.

De oorzaak van de ramp is nog onduidelijk. De politie legt in een tweet een verband met noodweer dat op het moment van het instorten over Genua trok.