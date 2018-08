In Ceuta is het wachten op de volgende bestorming

De vrouwen verdienen zo'n 10 euro per dag en zijn vast onderdeel van het smokkelverkeer in de enclaves Ceuta en Melilla. Een rauwe, half illegale handel waarmee jaarlijks een half miljard euro is gemoeid.

In Spanje kwamen dit jaar met bootjes al zowat 26.000 mensen binnen. Over land, zoals rond Ceuta, waren het er ruim 4000. Het zijn lagere aantallen dan tien jaar geleden. Maar de druk op de Spaanse regering om de gaten in de grens te stoppen is enorm. Het land kreeg sinds eind juni 32 miljoen euro aan noodhulp voor migratie. Het leeuwendeel van dit geld is bestemd voor het aantrekken van extra politiemensen. En voor opvangcentra in Ceuta en Melilla en langs de Spaanse zuidkust.

Los van dit bedrag pleit de Spaanse premier Sánchez al langer voor financiële hulp aan Marokko. "Het land heeft te kampen met dezelfde problematiek. Ook daar wordt geleden onder de migrantencrisis", zei Sánchez afgelopen weekend tijdens een bezoek van de Duitse bondskanselier Merkel. In Duitsland maar ook in Frankrijk zou nu steun zijn om extra geld naar Marokko te sturen. Volgens de krant El País gaat het om 95 miljoen euro boven op de 35 miljoen die het land al krijgt.