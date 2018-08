Tientallen auto's in brand in Zweedse steden

In het zuidwesten van Zweden zijn de afgelopen avond en nacht ongeveer tachtig auto's uitgebrand. Niemand raakte gewond.

In de steden Göteborg en Trollhättan werden de meeste auto's in brand gestoken. Aangezien de voertuigen kort na elkaar in vlammen opgingen, sluit de politie een gecoördineerde actie niet uit.

Mogelijk spraken de daders via sociale media met elkaar af. De vandalen gingen van auto naar auto, sloegen de ruiten in, goten een brandbare vloeistof naar binnen en staken die aan.

Een ooggetuige in Frölunda, een voorstad van Göteborg, filmde een groepje in het zwart geklede jongeren die wegrenden van de branden: