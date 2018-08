Gevreesde vertraging blijft uit: economie blijft krachtig groeien

De Nederlandse economie laat een stabiele en doorzettende groei zien en blijft het beter doen dan andere Europese economie├źn. In het tweede kwartaal groeide de economie 0,7 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal.

Vergeleken met een jaar geleden komt de groei uit op een stevige 2,9 procent, aldus de eerste groeiramingen van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het CBS ziet vooralsnog nergens een effect van de lopende handelsconflicten.

Over de doorzettende groei bestond enige onzekerheid. In het eerste kwartaal liep de groei terug na de sterke kwartalen in 2017 met een groei boven de 3 procent Ook in het tweede kwartaal leek volgens de eerste cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat de economische groei af te zwakken, maar dat blijkt dus mee te vallen.

Consumeren

Aan de groei droegen alle motoren van de economie, consumptie, investeringen en export, bij. Consumenten gaven twee procent meer uit. De consumentenuitgaven stijgen nu al meer dan vier jaar op rij. In het tweede kwartaal werden vooral meer auto's en elektrische apparaten gekocht. Ook de uitgaven in de horeca namen toe.

De consumptieve groei is in in lijn met het feit dat de werkgelegenheid groeit en de lonen stijgen, waardoor de koopkracht toeneemt. Het consumentenvertrouwen is ook al bijna twee jaar hoog.

Rem op de groei

De bedrijvigheid en de investeringen namen ook toe. Bouwbedrijven groeiden in het tweede kwartaal het sterkst. Ook de industrie produceerde meer. Er rolden meer transportmiddelen, machines en elektrische producten van de band.

De export nam toe met bijna 3 procent, de invoer groeide met twee procent. Wel constateert het CBS dat in juni de export van goederen voor het eerst in vier jaar is gekrompen. Dat lag vooral aan de lagere export van aardolie-, metaal- en chemische producten.

De krapte op de arbeidsmarkt en het recordaantal vacatures zet volgens het CBS in sommige sectoren een rem op de groei, zoals in transport, de zorg, de detailhandel, de horeca, de bouw en installatiebranche.