Londense antiterrorisme-eenheid onderzoekt aanrijding bij parlementsgebouw

In Londen is een auto ingereden op een blokkade bij het parlementsgebouw. De bestuurder is gearresteerd. De politie is massaal uitgerukt. De antiterrorisme-eenheid van de politie doet onderzoek.

De man reed om 07.37 uur lokale tijd in een zilverkleurige personenauto in op de blokkade. Een aantal voetgangers raakte gewond. De politie gaat ervan uit dat niemand in levensgevaar is.

Een ooggetuige zei tegen de BBC dat de bestuurder ook een fietser heeft geraakt. De man zou in handboeien zijn afgevoerd.

In een verklaring schrijft de politie dat ze er met een open blik naar kijkt, maar dat de antiterrorisme-eenheid het incident onderzoekt. In dezelfde verklaring spreekt de politie van een aanrijding.

Agenten haalden de bestuurder uit de auto: