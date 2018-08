Piloot boort vliegtuig in eigen woning na echtelijke ruzie

De man, Duane Youd, was enkele uren daarvoor gearresteerd nadat ooggetuigen hadden gemeld dat hij zijn vrouw mishandelde. Hij was in het voorjaar ook al aangeklaagd voor huiselijk geweld en moest van de rechter naar een psycholoog.

Direct na zijn vrijlating reed Youd naar het nabijgelegen vliegveld waar hij als priv├ępiloot werkte. Daar vloog hij weg in de Cessna, die hij op zijn eigen huis liet neerstorten. De crash leidde tot een hevige brand en grote schade aan de woning.

De politie is ervan overtuigd dat het geen ongeluk is omdat Youd een zeer ervaren piloot was.