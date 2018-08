Van een foto met Özil en Erdogan tot #MeTwo

De rel rond voetballer Mesut Özil blijft in Duitsland leiden tot heftige discussies over de plaats van Turkse Duitsers in de samenleving. Centraal in die discussies staat de hashtag #MeTwo, waarmee de 24-jarige Ali Can de gelijkwaardigheid van Duitsers met een Turkse of andere buitenlandse achtergrond wil benadrukken.

Zijn actie krijgt veel bijval. Tienduizenden twitterden al over discriminatie in het dagelijks leven in Duitsland. Maar er is ook veel kritiek, ook van Turkse Duitsers die vinden dat er te makkelijk voor de slachtofferrol wordt gekozen.

Het begon met een serie foto's waarop voetbalinternational Mesut Özil poseerde met de Turkse president Erdogan. Die noemde hij 'mijn president'. Na de vroege uitschakeling van Duitsland viel de halve natie over hem heen.

De Duitse voetbalbond stelde dat Özil medeverantwoordelijk was voor het sportieve drama. Özil besloot na 92 interlands te stoppen bij de nationale ploeg en schreef een bittere afscheidsbrief. "Als we winnen, ben ik een Duitser. Als we verliezen een Turk."