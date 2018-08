Warme zomer leidt tot minder buitenlandse vakanties

Het warme en droge weer heeft gevolgen voor de vakanties naar het buitenland. In juni en juli van dit jaar hebben minder mensen een vakantie geboekt bij een reisbureau. In juli waren er acht procent minder boekingen dan in juli 2017. In juni was dat 5,5 procent minder.

Reisbrancheorganisatie ANVR verklaart de afname uit het mooie weer. "Mensen denken bij mooi weer: we wachten nog even met boeken. En als mensen boeken, is dat veel impulsiever", vertelt Mirjam Dresmé.