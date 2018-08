Burgemeester Krikke adviseert raadslid aangifte te doen na tweet collega

De Haagse burgemeester Pauline Krikke heeft CDA-raadslid Daniëlle Koster duidelijk gemaakt dat ze aangifte kan doen na een tweet van Arnoud van Doorn van de Partij van de Eenheid. Van Doorn schreef een paar dagen geleden dat Koster "een vijand van de islam" is en "een gevaar voor de samenleving".

De tweet van Van Doorn is vermoedelijk een reactie op uitspraken die Koster vrijdag deed na het overlijden van PVV-raadslid Willie Dille. Koster pleitte voor een onafhankelijk onderzoek naar het optreden van de gemeente, politie en het Openbaar Ministerie in de periode voor de dood van Dille. Dan zou duidelijk moeten worden of die instanties goed hebben gehandeld.

Ze verklaarde toen ook dat zij Dille niet heel goed kende. "Maar ik had niet de indruk dat zij psychisch iets zwaars onder de leden had. En ik heb ook geen reden om aan te nemen dat haar verhaal niet waar is. Zoiets verzin je niet", zei ze.

In een video die Dille voor haar dood op haar Facebookpagina zette, zei ze dat ze was ontvoerd en verkracht door een groep moslims. Ze suggereerde in het filmpje dat Van Doorn achter de verkrachting zou zitten omdat haar belagers hem opvoerden.