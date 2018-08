Auto's stil op de vluchtstrook vanwege de regen

Onnodig stilstaan op de vluchtstrook kan worden beboet met 230 euro. Of hevige regen een gegronde reden is om op de vluchtstrook stil te staan, is niet duidelijk. Diverse politiekorpsen zeggen dat het alleen in uiterste nood mag, en dit mogelijk zo'n situatie is. Ze zeiden ook dat ze zeker niet zouden handhaven in zo'n hevige regenbui.

Ook op andere plaatsen regende het erg hard. In Arnhem en Apeldoorn zijn straten ondergelopen.