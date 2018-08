Een op vijf tankstations Italië illegaal, half miljoen liter benzine ingenomen

Een op de vijf benzinestations in Italië is 'illegaal'. Dat is een van de opvallende conclusies na een omvangrijke operatie van de Guardia di Finanza, de Italiaanse fiscale politie. Het onderzoek naar de fiscale activiteiten van Italiaanse bedrijven bracht veel belastingontduiking, fraude en andere criminele activiteiten aan het licht.

Van de 1379 onderzochte benzinestations had een vijfde de papieren niet op orde. Een half miljoen liter benzine werd geconfisqueerd.

De fiscale politie startte de omvangrijke operatie in juni om in de vakantieperiode de eerlijke concurrentie tussen bedrijven te beschermen. Op 15 augustus vieren de Italianen de nationale feestdag Ferragosto. Veel Italianen plannen hun vakantie rond deze feestdag. Daarmee neemt de drukte op de weg toe.

Vakantiewoningen

Sinds het begin van de zomer werden in totaal ruim 22.000 controles uitgevoerd in uiteenlopende sectoren. Meer dan 2000 bedrijven bleken geen licentie te hebben en nog eens 2000 werknemers werden zwart betaald.

Naast benzinestations werden onder meer namaakgoederen en vakantiewoningen onderzocht. De politie nam 9,5 miljoen namaakgoederen zoals speelgoed, kleding en elektrische producten in beslag.

Verhuurders van de helft van alle 900 onderzochte vakantiewoningen voldeden niet aan de fiscale verplichtingen. Het gaat om tweede huisjes van Italianen aan de kust, in de bergen en in steden die worden verhuurd en waarover geen belasting is betaald.

In het toeristische Taormina, op Sicilië, bleken meerdere bed and breakfasts te zijn waar de fiscale politie geen weet van had. De eigenaren hebben hebben toegegeven minimaal 130.000 euro te hebben verdiend zonder een cent belasting te hebben betaald.

Criminele organisatie

In Verona werd een criminele organisatie opgerold die illegalen, voornamelijk uit Afrika, ronselt. Volgens het rapport werkten zij voor "hongerlonen" en maakten ze "onmenselijke werkuren". Onder de arrestanten waren onder anderen artsen die medische namaakcertificaten verstrekten en leden van de Italiaanse uitkeringsinstantie die documenten vervalsten.

Ook werden bijna 600 mensen die drugs, wapens en namaaksigaretten probeerden te smokkelen, in havens en op vliegvelden aangehouden.