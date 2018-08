Dorpskroegen verdwijnen, maar soms grijpen bewoners in

Niet alleen in Langelo springen de buurtbewoners in als een kroeg dreigt te verdwijnen. Koninklijke Horeca Nederland ziet dit soort initiatieven vaker de laatste jaren. Zo is er in Wijchen een 'aandelencafé' waarbij een grote groep inwoners ook eigenaar is van de kroeg. En in Alblasserdam werd 't Zwarte Paard gekocht door vier dorpsbewoners.