Deels voorwaardelijke celstraf geëist voor bedreigen politici

Het OM heeft een grotendeels voorwaardelijke celstraf geëist tegen een Apeldoorner die dreigmails heeft gestuurd naar premier Rutte en andere landelijke politici. Als het aan justitie ligt krijgt de 26-jarige man 120 dagen cel, waarvan 103 voorwaardelijk. De 17 dagen onvoorwaardelijk heeft hij al in voorarrest uitgezeten.

De man stuurde dreigmails naar premier Rutte, minister en vice-premier Schouten en een aantal leden van de Tweede Kamer. Hij bedreigde de geadresseerden met de dood en dreigde een aanslag op hen te plegen. Hij wilde dat plannen om Wajong-uitkeringen te verlagen, werden teruggedraaid.

Uit onderzoek is gebleken dat de verdachte kampt met psychische problemen. Hij heeft verklaard uit angst en wanhoop te hebben gehandeld.

Spijt

Volgens deskundigen was hij verminderd toerekeningsvatbaar en lijdt hij aan stoornissen waarvoor hij moet worden behandeld. Daarom eist het OM een grotendeels voorwaardelijke celstraf met een proeftijd van drie jaar en met bijzondere voorwaarden. Een van die voorwaarden is dat de man zijn behandeling in een kliniek voortzet.

Volgens de officier van justitie is uit verhoren gebleken dat de man spijt heeft van zijn daden. Hij mocht van de reclassering lange tijd geen mail en sociale media gebruiken. Inmiddels mag hij onder toezicht weer op internet.

De rechtbank in Zutphen doet over twee weken uitspraak.