Queen of Soul Aretha Franklin ernstig ziek

De zangeres Aretha Franklin is ernstig ziek. Volgens bronnen rond de 76-jarige Queen of Soul hebben vrienden en familie zich rond haar ziekbed verzameld in haar huis in Detroit.

Franklin kampt al jaren met gezondheidsproblemen. Eerder dit jaar zegde ze geplande concerten af en vorig jaar kondigde ze aan dat ze plannen had om met pensioen te gaan. Franklin trad in november 2017 voor het laatst op. Dat was op een benefietgala voor de Elton John AIDS Foundation.

In de jaren 60 maakte ze furore met nummers die wereldberoemd zouden worden, zoals Respect, I say a litte prayer en Think. Ze kreeg achttien Grammy's en werd in 1987 als eerste vrouw opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame. Het muziektijdschrift Rolling Stone riep haar uit tot de beste zangeres ter wereld.

Vijftig jaar geleden deed Aretha Franklin het Concertgebouw aan, waar ze het jonge publiek volgens een recensie in Het Parool destijds bijkans gek van enthousiasme maakte.