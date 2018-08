Kaartverkoper Ticketmaster stopt met 'woekerwebsite'

Kaartverkoper Ticketmaster maakt een eind aan een grote bron van frustratie onder popliefhebbers. Het bedrijf bood woekeraars jarenlang een marktplaats met de doorverkoopwebsite Seatwave, maar stopt nu met dit platform.

Ticketmaster valt samen met concertorganisator Mojo onder popmultinational Live Nation. De kaartverkoper stelt dat ze "begrijpt dat je het zat bent" dat tweedehands concertkaartjes voor bijvoorbeeld Adele voor 700 euro worden doorverkocht bij zijn dochteronderneming.

Het bedrijf kondigt aan per direct te stoppen met de verkoop van nieuwe tickets op Seatwave en het vergelijkbare platform Get Me In. De platforms worden gesloten en niet doorverkocht. Ticketmaster stelt dat binnenkort kaartjes via de eigen website alleen kunnen worden doorverkocht voor de originele prijs, plus servicetoeslag.

Jarenlange kritiek

"Het is tijd voor verandering", zegt Ticketmaster. Of de klachten van popliefhebbers daarvoor doorslaggevend waren, is de vraag. Al sinds Ticketmaster Seatwave in 2014 overnam, is er kritiek dat de reguliere kaartverkoper ook verdient aan doorverkoop. Die kritiek vindt ineens gehoor, nu in Ierland een wet is aangenomen die doorverkoop aan banden moet leggen en de Britse consumentenwaakhond bezig is met een onderzoek naar de handelspraktijken van doorverkopers.

Ook in Nederland is ticketdoorverkoop al lange tijd een heikel punt. Een wet die woekerprijzen moest tegengaan lag sinds 2008 op de tekentafel en strandde vorig jaar in de Eerste Kamer.

Prijsmanipulatie

Overigens heeft Ticketmaster zelf altijd gezegd dat het met de overname van de tweedehandsplatforms de popliefhebber juist wilde beschermen tegen valse kaartjes. Critici vermoeden dat Seatwave prijzen manipuleerde door bijvoorbeeld tickets achter te houden en met het stempeltje 'tweedehands' door te verkopen, maar dat is nooit bewezen.

De Nederlandse Autoriteit Consument en Markt deed er in 2016 onderzoek naar, maar concludeerde dat de gigantische prijsstijgingen vooral te wijten zijn aan marktwerking, niet aan "ongeoorloofde gedragingen" van Ticketmaster.