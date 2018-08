Man opgepakt voor doodrijden Nederlandse vrouw in Melbourne

De politie van Melbourne heeft een man opgepakt die ervan verdacht wordt dat hij gisteren een Nederlandse vrouw heeft doodgereden. Dat gebeurde in het centrum van de Australische stad. De 27-jarige vrouw zat op de fiets.

De verdachte is een man van 26 jaar, zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij zou de auto hebben bestuurd waarmee de Nederlandse werd aangereden. De auto was gestolen, waarschijnlijk bij een roofoverval.

Het ongeluk gebeurde gisteren op klaarlichte dag. De auto botste eerst op een andere wagen, waarna de vrouw op het fietspad werd geraakt. Ze overleed ter plekke. De vrouw zou van plan zijn geweest om in Australiƫ te gaan wonen.

Onder invloed

Meteen na de aanrijding is de automobilist door omstanders uit de auto gehaald, maar hij vluchtte. Daarop werd een zoekactie gestart en werd zijn signalement verspreid. De politie kreeg een tip van iemand die hem had gezien, waarop de verdachte kon worden gearresteerd.

De politie houdt er rekening mee dat de dader onder invloed was, omdat hij zo roekeloos reed.