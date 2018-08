Surinaamse gezondheidszorg in zwaar weer, medici dreigen met acties

Ook de andere ziekenhuizen in Paramaribo hebben het moeilijk. "Af en toe krijgen we goedbedoelde hulp vanuit bijvoorbeeld Nederland", zegt een verpleegkundige in één van de ziekenhuizen. "Maar vaak zitten daar spullen bij die we niet kunnen gebruiken omdat we de bijbehorende apparatuur niet hebben. Gevolg is dat we regelmatig goederen moeten weggooien, terwijl we wel voor de transportkosten hebben betaald. Ook zitten er in de zendingen vaak producten die over de vervaldatum heen zijn. We hebben daar niets aan, want als medische middelen in Nederland vervallen zijn, dan zijn ze dat in Suriname ook."

Geen acuut gevaar

Hoewel de directies en medici de regering regelmatig waarschuwen voor de mogelijke gevolgen van de tekorten, zijn ze voorzichtig met het buitenhangen van de vuile was. De pers is niet welkom en interviews over het gevoelige onderwerp worden uit de weg gegaan.

"We willen geen onrust creëren", zegt een medisch directeur die anoniem wil blijven. "Onze patiënten lopen op dit moment geen acuut gevaar. Daarnaast zijn we voorzichtig met te veel kritiek vanwege mogelijke rancune vanuit de overheid. Als de nood echt aan de man is, dan komt de overheid nu tenminste nog met wát geld over de brug. Maar als de ziekenhuizen in de ogen van de regering 'teveel zeuren', dan kan dat gevolgen hebben voor de geldstroom, waardoor de zorg nog meer onder druk komt te staan."