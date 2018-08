Doden bij brand ziekenhuis Taiwan

Bij een brand in een ziekenhuis in het noorden van Taiwan zijn meerdere doden gevallen. Volgens lokale autoriteiten zijn zeker negen mensen om het leven gekomen. Meerdere patiënten raakten gewond, van wie er vier ernstig aan toe zijn.

De brand brak uit op de zevende verdieping van een ziekenhuis in de stad Nieuw Taipei. Op dat moment waren er ruim dertig patiënten aanwezig op de getroffen afdeling.

Getuigen zeggen dat ze luide knallen hoorden. De brandweer zette 76 brandweerwagens en meer dan 200 brandweermensen in om het vuur te bestrijden. Binnen een uur was de brand onder controle. De oorzaak is nog onduidelijk.