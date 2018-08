Vluchtelingen gedood door rotsblok in Kroatisch bos

In Kroatië zijn twee Syrische vluchtelingen om het leven gekomen toen ze werden bedolven onder een rotsblok. Ze hadden met tien andere Syriërs overnacht in een bos. Gisterochtend brak daar een rots van enkele tonnen af, die bovenop de groep viel.

Meerdere mensen uit de groep raakten bij het ongeluk gewond. Ze waren wel in staat om in een dorp in de buurt hulp te halen. Daar kregen de overlevenden ook eten en drinken.

De groep was volgens de Kroatische politie op weg naar de Italiaanse havenstad Trieste, zo'n tweehonderd kilometer ten noordwesten van de plek van het ongeluk. Ze waren eerder waarschijnlijk via Bosnië het land binnengekomen.

Migranten reizen vanuit Griekenland vaker via Albanië, Montenegro en Bosnië naar West-Europa. De eenvoudigere route door Macedonië, Servië en Hongarije is voor hen nagenoeg onbegaanbaar omdat die landen hun grenzen hebben gesloten.