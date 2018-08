'Pilotenbond dreigt KLM met werkonderbrekingen'

Pilotenvakbond VNV dreigt met een staking bij KLM als de luchtvaartmaatschappij de piloten niet tegemoet komt in de cao-onderhandelingen. Dat staat in een brief van het VNV-bestuur aan de leden, waar De Telegraaf uit citeert.

Concreet wil de bond werkdrukverlichting. "KLM lijkt zich niet te realiseren hoe breed verspreid de onvrede onder haar vliegers is en dat er rondom de werkdruk acute aanpassingen nodig zijn", zo staat in de brief. "Mocht KLM niet akkoord gaan met ons voorstel, dan zullen wij het traject van werkonderbrekingen in gang zetten." De VNV zou komende vrijdag als ultimatum hebben gesteld.

De pilotenvakbond en KLM onderhandelen al maanden over een nieuwe cao. Begin mei werd een akkoord bereikt, maar de VNV-leden verwierpen dat later. Daarna zat er weinig schot meer in de zaak.

KLM erkent in De Telegraaf dat de onderhandelingen zich in een moeilijke fase bevinden. De maatschappij zegt tegen de krant ook de bezwaren van de vliegers serieus te nemen.