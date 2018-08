Recherche legt verband tussen schietincidenten Etten-Leur

De twee recente schietpartijen in Etten-Leur, waarbij één persoon zwaargewond raakte, houden verband met elkaar. Dat zegt het rechercheteam dat de zaken onderzoekt en de schietpartijen inmiddels als één geweldsincident behandelt.

In de nacht van vrijdag op zaterdag kwam om 03.45 uur bij de politie een noodoproep binnen van een persoon die zei dat hij neergeschoten was. Kort daarna kreeg de politie een melding over een andere schietpartij. Op beide adressen, hemelsbreed 750 meter van elkaar, vonden agenten iemand met een schotwond.

Op het eerste adres trof de politie naast het zwaargewonde 30-jarige slachtoffer nog twee personen aan. Vanwege hun onsamenhangende verhaal over de toedracht werden zij aangehouden. Ook de 35-jarige lichtgewonde persoon op het tweede adres werd gearresteerd.

Nog twee verdachten

Na de vier arrestaties van gisteren zijn vandaag nog eens twee mannen aangehouden in de zaak. Het aantal verdachten komt daarmee op zes. Het zwaargewonde slachtoffer ligt nog steeds in het ziekenhuis.

Het is nog niet duidelijk wat de aanleiding was voor de schietpartij. Ook is nog niet bekend welke rol de verdachten hebben gespeeld.