Hitte leidt tot zeldzame 'eiergolf' bij flamingo's Groot-Brittannië

Voor het eerst in vijftien jaar heeft een zeldzame groep andesflamingo's in een reservaat in Groot-Brittannië eieren gelegd. Volgens kenners hebben de flamingo's door de warmte van de afgelopen tijd zin gekregen zich voort te planten.

De verzorgers waren optimistisch, maar al snel bleek dat in de negen eieren van de flamingo's geen nakomelingen zaten. Daarom hebben de verzorgers eieren van een andere flamingo-soort bij de dieren gelegd om uit te broeden. Dat lijkt te werken.

"De dieren zitten volop in de ouderschapsmodus", zegt een beheerder van het reservaat. "Dat zij straks kleintjes kunnen grootbrengen is een enorme verrijking voor de flamingo's."

Kwetsbaar

De andesflamingo's werden in de jaren zestig ondergebracht in het reservaat in Gloucestershire. Ze kunnen tot op hoge leeftijd eieren leggen.

In de jaren tachtig leefden er naar schatting 50.000 tot 100.000 andesflamingo's in het wild. Daarna namen de aantallen af, onder meer door stroperij en mijnbouw. De andesflamingo staat op de lijst van kwetsbare dieren van de Internationale Unie voor Natuurbehoud (IUCN).