Grote brand in Antwerpse haven, rampenfase afgekondigd

In Antwerpen is de rampenfase uitgeroepen vanwege een grote brand in de haven. In een loods heeft gisterochtend 5000 ton nikkelsulfide vlamgevat. De brand blijkt moeilijk te blussen.

Het gaat om een zogenoemde smeulbrand met kleine vlammen, maar verspreid over een groot oppervlak. De brand ontstond in een loods van 6000 vierkante meter in het Leopolddok. Ongeveer de helft van de aanwezige nikkelsulfide kon worden weggehaald door de brandweer, totdat de hoge temperaturen het werk onmogelijk maakten.

De rook leidt tot irritatie en stankoverlast. "We vragen aan de mensen die mogelijk last zouden hebben van de rook, om op te letten voor irritatie aan de ogen of eventuele hoest", zegt een brandweerwoordvoerder tegen de VRT. De gemeente adviseert ramen en deuren te sluiten.

Een drukke toegangsweg is afgesloten. Schepen en bedrijven in een straal van een kleine twee kilometer rond de plaats zijn geƫvacueerd.