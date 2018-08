Britse schrijver en Nobelprijswinnaar V.S. Naipaul (85) overleden

De Britse auteur Sir V.S. Naipaul, winnaar van de Nobelprijs voor de Literatuur in 2001, is overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Naipaul overleed in zijn huis in Londen. Hij was 85 jaar.

"Hij was een reus in alles wat hij heeft bereikt en overleed omringd door de mensen van wie hij hield. Hij heeft een leven geleid vol schitterende creativiteit en ijver", zei zijn vrouw na de bekendmaking van zijn overlijden.

Viadhar Surajprasad Naipaul werd in 1932 geboren in Trinidad en woonde sinds de jaren vijftig in Engeland. Hij schreef na zijn studie aan Oxford in 1957 zijn eerste boek: The mystic masseur. Daarna volgden nog tientallen andere boeken, waaronder zijn beroemde A house for mister Biswas.

Reisliteratuur

Veel van het werk van Naipaul ging over kolonialisme en de gevolgen daarvan. Hij geldt als een van de belangrijkste schrijvers van Engelstalige reisliteratuur. In 2001 ontving Naipaul de Nobelprijs voor de Literatuur. Volgens de Academie kon hij "scherpzinnige vertellingen en een onkreukbare kritische blik verenigen in werken die ons dwingen het bestaan van onderdrukte verledens te zien".

Naipaul was jarenlang bevriend met de beroemde Amerikaanse schrijver Paul Theroux, eveneens een grootheid in het genre van de reisliteratuur. Nadat Theroux in 1996 een boek dat hij Naipaul cadeau had gedaan was tegengekomen in een tweedehandsboekwinkel hadden ze jarenlang ruzie. De twee schrijvers legden het uiteindelijk in 2011 weer bij.