Man omgekomen bij redden kind uit zee Texel

Een man is vanmiddag op Texel omgekomen bij een poging een kind te redden uit zee. Het kind heeft het wel overleefd. Hulpdiensten hebben nog tevergeefs geprobeerd de man te reanimeren.

Wat er vanmiddag rond 16.00 uur precies is gebeurd op het strand bij Paal 15, is nog niet duidelijk. De Veiligheidsregio kan op dit moment alleen zeggen dat het kind aanvankelijk in nood verkeerde en dat de man erachteraan ging.

De identiteit van zowel het kind als de man is nog onbekend. Het is ook niet duidelijk of de twee elkaar kenden.