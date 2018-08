Sluis bij Delden dicht door personeelsgebrek

De sluis in het Twentekanaal bij Delden blijft delen van dit weekend dicht voor schepen. Rijkswaterstaat heeft te weinig personeel om de drukke sluis de hele tijd te bedienen.

Jenneke Blok van Rijkswaterstaat zegt bij RTV Oost dat het personeelstekort is ontstaan door een combinatie van factoren. "Zoals elk jaar zijn veel medewerkers op vakantie. Daarnaast hebben we ook te maken met laagwater door de droogte. Personeel wordt daardoor vaker ingezet om het water te peilen."

Samen met de ondernemersorganisatie Port of Twente besloot Rijkswaterstaat daarom om de bedieningstijden van de sluis in te korten. Vanochtend was deze dicht van 00.00 tot 08.00 uur. Vanmiddag sluit de sluis weer om 17.00 uur tot 08.00 uur morgenvroeg en morgenmiddag vanaf 17.00 uur.

Het probleem voor schippers is extra groot vanwege de droogte. Door de lage waterstand kunnen ze hun schepen minder diep laden, waardoor ze vaker heen en weer moeten en de sluis eigenlijk vaker open zou moeten. "Wij vinden het erg vervelend", zegt Blok. "Maar dit is echt een unieke situatie door de extreme droogte. Het is bij ons alle hens aan dek."

Schepen blijven vastzitten

Het laagwater veroorzaakt ook in Deventer nog steeds problemen. Zes binnenvaartschepen liggen sinds maandag vast in de haven omdat ze niet geschut kunnen worden. Volgens het waterschap is er een te groot verschil in de lage waterstand tussen de IJssel en de veel hogere waterstand in de sluis. Hierdoor staan de sluisdeuren onder hoge druk, waardoor ze kunnen breken.

Gisteravond was er een gesprek tussen gedupeerde schippers, de gemeente en het waterschap. Daaruit bleek dat een oplossing nog weken kan duren. Al is wethouder Thomas Walder optimistischer bij RTV Oost: "We gaan berekenen met een ingenieursbureau en de constructeur van de sluis of we misschien tijdelijk kunnen versterken met stalen balken."

Op vakantie

Een van de schippers vindt enige vertraging geen probleem; hij is op vakantie gegaan. Andere andere schippers is toegezegd dat ze geen havengeld hoeven te betalen zolang ze vastliggen.