Japanse helikopter stort neer, negen doden

Bij een helikoptercrash in Japan zijn alle negen inzittenden om het leven gekomen. Het toestel stortte neer op het eiland Honshu, in Centraal-Japan. Wat de oorzaak van de crash is, is nog niet duidelijk.

De helikopter van het type Bell 412 steeg gisterochtend op om een klimroute in de bergen te inspecteren. Een uur na het opstijgen verdween de helikopter van de radar. Het wrak werd aan het einde van de middag gevonden in een bos.

Volgens het Japanse persagentschap Kyodo was er dit jaar al eerder iets mis met de helikopter en stond deze tussen april en juni in de hangar vanwege motorproblemen. Vorig jaar november stortte bovendien een helikopter van dezelfde maatschappij neer. Bij dat ongeluk kwamen vier mensen om het leven.