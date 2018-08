'Ook Turks-Nederlandse ondernemers gaan val van lira voelen'

De koers van de Turkse lira verkeert in een vrije val. De waarde van de munt daalt al maanden. Turks-Nederlandse ondernemers moeten hier rekening mee houden.

"Dit was natuurlijk niet voorzien", zegt Ethem Emre, voorzitter Kamer van Koophandel Nederland & Turkije in het NOS Radio 1 Journaal. "Maar de meeste ondernemers merken dit nu nog niet in hun portemonnee. In Turkije zitten ze nu nog midden in de vakantietijd. De gevolgen zijn daardoor niet echt te merken. Ik denk dat dit nog even duurt."

Toch gaan volgens Emre veel bedrijven de val zeker voelen. "Vooral lokale bedrijven die afhankelijk zijn van import hebben hier straks last van." Die moeten afrekenen in dollars of euro's, maar dat wordt doordat hun eigen munt steeds minder waard wordt lastiger.