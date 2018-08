Eerst loten, dan kopen: 'Alles om je sneakerverzameling uit te breiden'

Dagenlang in de rij staan, raadsels oplossen of meedoen aan een loting om schoenen of merkkleding te kunnen kopen. Voor liefhebbers, hypebeasts en sneakerheads is het de normaalste zaak van de wereld. Zij willen per se dat bijzondere model of kledingstuk van merken als Supreme, Nike of Adidas.

Modemerken kiezen er steeds vaker voor een verloting te organiseren bij verkoop van schoenen met een gelimiteerde opgave. Pas als klanten zijn ingeloot, kunnen ze de schoenen kopen. "Als sneakergek doe je er alles voor om je verzameling uit te breiden", vertelt liefhebber Kiwan Leung. "Maar als je negen van de tien keer niet door de loting komt, is dat wel zuur."

Wachten op de 'drop'

Toch houden de echte fans vol. Voor hen zijn originele kleding en schoenen een manier om zichzelf te onderscheiden van de massa. "Dat is steeds belangrijker", zegt Leung, die zelf al ruim 20 jaar meeloopt. Hij is een van de mensen die zich ruim voordat een sneaker in de verkoop gaat, inschrijft voor een raffle of verloting.

Via sociale media volgt hij de nieuwe trends op de voet. Weken voordat een merk zijn nieuwste exclusieve producten uitbrengt, zingen de berichten erover al rond. Op Instagram verschijnen foto's of korte filmpjes. Daarna is het wachten op de datum van de release of drop, de dag waarop de schoenen of kleding in de verkoop gaan.

Voor de verloting hebben belangstellenden vervolgens een half uur om hun gegevens in te vullen, waarna ze te horen krijgen of ze de schoenen of kleding mogen kopen. En dan is het afrekenen: een exclusief paar sneakers van Nike kost vaak rond de 200 euro.