Tienduizenden op de been voor betogingen tegen Roemeense regering

In Roemenië hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen de regering van de sociaaldemocratische PSD. De actievoerders willen dat de regering vertrekt en dat er nieuwe verkiezingen komen, omdat ze vinden dat het land de strijd tegen corruptie aan het verliezen is. Ook zijn ze boos over de lage lonen en verwijten ze de regering dat die de rechterlijke macht probeert te verzwakken.

Bij de demonstraties waren veel expats aanwezig, die vanuit heel Europa naar de hoofdstad Boekarest en andere Roemeense steden waren gekomen. Zo'n 3 miljoen Roemenen wonen in het buitenland. Velen van hen zeggen dat ze het land hebben verlaten vanwege de corruptie, lage lonen en een gebrek aan kansen.

Een aantal betogers probeerde in Boekarest langs de veiligheidsmedewerkers te komen die de regeringsgebouwen bewaakten. Anderen gooiden met stoeptegels en flessen naar de oproerpolitie. Die zette traangas en waterkanonnen in.

Vaker protesten

Volgens de politie waren er groepen "provocateurs" onder de demonstranten. Zo'n 100 mensen hadden medische hulp nodig na confrontaties met de politie.

De afgelopen tijd wordt vaker gedemonstreerd tegen de Roemeense regering. Vorig jaar werden de grootste protesten sinds 1989 georganiseerd en ook in de maanden daarna kwamen een aantal keer tienduizenden mensen bijeen voor grootschalige protestacties. Bij vrijwel alle anti-rergeringsdemonstraties spelen zorgen over corruptie en de Roemeense rechtsstaat een belangrijke rol.