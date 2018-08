Aanhankelijke baby-eekhoorn drijft Duitser tot wanhoop

Ten einde raad heeft een man in de Duitse stad Karlsruhe het alarmnummer gebeld vanwege een zeer aanhankelijke eekhoorn. Het beestje achtervolgde de man en liet hem op straat niet meer met rust. Hij wist volgens de lokale politie niet meer wat hij moest doen.

Het bleek te gaan om een baby-eekhoorn. Het gebeurt wel vaker dat die een surrogaatmoeder zoeken als ze hun ouders zijn kwijtgeraakt. "Dan focust de eekhoorn al zijn aandacht op één persoon", zegt een politiewoordvoerder tegen The Guardian. "Het kan behoorlijk eng zijn."

Karl-Friedrich

Toen agenten ter plaatse kwamen, viel het uitgeputte beestje in slaap. De eekhoorn was bij de agenten in de smaak gevallen, valt te lezen in het politieverslag. "Het wordt de nieuwe mascotte. We dopen hem: Karl-Friedrich."

Karl-Friedrich werd eerst mee naar het bureau genomen. Daarna is hij naar een dierenopvang gebracht. Volgens de politie wordt het diertje daar goed verzorgd.