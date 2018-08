Albanees op de vlucht voor politie na achtvoudige moord op familie

De autoriteiten in Albaniƫ zijn op zoek naar een man van 24 die acht familieleden om het leven zou hebben gebracht. Hij is op de vlucht geslagen. De politie is massaal uitgerukt en heeft foto's van de man verspreid.

Het bloedbad vond plaats in een dorpje ten zuiden van de hoofdstad Tirana. Daar zou de man, Ridvan Zykaj, acht mensen hebben doodgeschoten. De politie weet niet wat zijn motief was.

Onder de slachtoffers zijn onder anderen zijn oudoom, diens gezin en enkele andere verre familieleden. Albanese media schrijven dat de man en zijn familie overhoop lagen vanwege eigendomsrechten. De verdachte zou psychische problemen hebben.

De Albanese politie heeft mensen gevraagd uit te kijken naar Zykaj en waarschuwt dat hij zeer gevaarlijk is.