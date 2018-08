NASA-sonde gaat op weg: voor het eerst een thermometer in de zon

Het mag hier deze zomer tropisch heet zijn, maar dat is niets vergeleken met de temperaturen waar een nieuwe sonde van NASA mee te maken gaat krijgen. De Parker Solar Probe gaat volgens plan zaterdagochtend op weg voor een zeven jaar durende missie waarbij de verkenner de zon en paar keer gaat 'aantikken'. Een beetje zoals in de bloedstollende film Sunshine uit 2007, maar dan (gelukkig maar) zonder bemanning aan boord.

De lancering van de Parker Solar Probe vanaf Cape Canaveral Air Force Station in Florida is zaterdagochtend gepland om 09.48 uur Nederlandse tijd, en is te volgen via NASA TV.

Wetenschappers bestuderen de zon al jaren vanuit de ruimte, maar wel altijd van heel ver weg. De Parker Solar Probe moet dichterbij komen dan ooit. "Het is alsof je voor het eerst een thermometer in de zon steekt", legt zonnefysicus Rob Rutten uit. "En niet alleen een thermometer, ook een magnetisch veld-meter en een deeltjesdetector. Dat zijn misschien wel de belangrijkste instrumenten aan boord. Ter plekke gaan ze de deeltjes en magnetische velden echt meten. Naar die getallen moeten we nu nog raden."

De sonde zal, na een ingewikkelde route via Venus, op 5 november voor het eerst met een enorme snelheid langs de zon vliegen: de komende jaren volgen nog 23 scheervluchten die hem steeds dichterbij de gloeiende gasbol zullen brengen.

Het ruimteschip zal niet alleen dichterbij de zon komen dan ooit, maar ook nog een ander record breken: tegen het einde van zijn missie bereikt de sonde een snelheid van bijna 700.000 kilometer per uur. Dat is van New York naar Tokio in één minuut. Geen enkel ander door mensen gemaakt object ging ooit zo hard.