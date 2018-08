'Veel Europese vluchten te laat weg, Eindhoven scoort het slechtst'

Ruim dertig procent van de Europese vluchten vertrekt deze zomer te laat. Dat is acht procentpunt meer dan vorig jaar, blijkt uit een analyse van Vlucht-vertraagd.nl. Eindhoven Airport scoort het slechtst van Europa.

"De stijging van het aantal vertragingen is een trend die je de afgelopen jaren ziet. Toch is die acht procent echt uitzonderlijk", zegt Kevin Lamers van Vlucht-vertraagd.nl. Het bedrijf deed de analyse op basis van openbare gegevens en vergeleek die met eigen claimdata. Een vliegtuig geldt als vertraagd als het meer dan 15 minuten te laat vertrekt.

Lamers ziet een toename van de vertragingen in Europa. "Op veel luchthavens wordt het de laatste jaren erg druk. Die bereiken onderhand hun plafond qua capaciteit. Als er dan bij één vlucht vertraging optreedt, ontstaat een domino-effect. Er is dan geen tijd tussen vluchten om de opgenomen vertraging op te vangen."

36 procent op tijd

Eindhoven Airport doet het binnen Europa het slechtst. Daar vertrok vorig jaar maar 36 procent van de vluchten op tijd. "Dat is een flinke toename ten opzichte van vorig jaar. Toen vertrok ongeveer 55 procent van de vluchten op tijd."

Andere Nederlandse luchthavens scoren beter. Ondanks het naderende groeiplafond in 2020 presteert Schiphol van de grote luchthavens in Europa het best. Daar vertrok 69 procent van de vluchten op tijd. Op Rotterdam Airport gaat het om 48 procent. Daarmee doen de Nederlandse vliegvelden het gemiddeld beter dan luchthavens in Duitsland en Frankrijk.

Schiphol doet het van de grote Europese luchthavens het best. Daarna volgen de vliegvelden van Londen, Parijs en Frankfurt.